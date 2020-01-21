Москва, , 10:43 — REGNUM Арбитраж Москвы вернул заявителям, в числе которых ВЦИК РСФСР и две гражданки РФ, исковое заявление, поданное к Центробанку России, Минтруда РФ и Пенсионному фонду. Истцы требовали некие «пенсионные накопления», которые они посчитали, находящимися у ответчиков в незаконном владении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Арбитражный суд города Москвы 25.12.2019 года поступил иск от ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. в интересах группы лиц Жестовой Н. Н. и Барышевой Т. В. (далее — заявители) с требованиями к Пенсионному фонду Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты РФ, Банку России (далее — ответчики) об истребовании чужого незаконного владения денежных средств, составляющих пенсионные накопления», — отмечается в материалах суда.

Иск был возвращён заявителям в связи с тем, что ВЦИК, который выступал в интересах граждан, «является недействующей, упразднённой организацией, не обладающей правом и возможностью для обращения с иском в суд». Суд расценил Жестову и Барышеву как действительных истцов, но в этом случае дело оказалось неподсудно арбитражу, так как заявители не имеют статусу индивидуальных предпринимателей.

Судья также отметил, что «причисление истцами себя к верноподданным Российской Империи и гражданам СССР, получившим аттестат зрелости СССР, не влечёт за собой каких-либо правовых и процессуальных последствий, дающих основания для обращения в суд с иском от имени ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. — упразднённой в 1936 году организации, сведения о которой отсутствуют в ЕГРЮЛ».

Напомним, одна из истиц ранее отметилась в иске против ряда известных российских и зарубежных политиков, включая Дмитрия Медведева, Владимира Жириновского, а также правительств Италии, Великобритании и Германии.

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