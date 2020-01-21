Москва, , 10:43 — REGNUM Шесть образцов «Бородинского» хлеба проверили эксперты Росконтроля. Итоги исследования опубликованы 21 января пресс-службой организации.

Лабораторным испытаниям подвергли образцы хлеба, произведённые под брендами «Хлебный дом», «Коломенское», «22 Хлебозавод», «Маркет Перекресток», «Черемушки», Billa. Вкус и запах всех образцов соответствует критериям, у них глянцевая корочка и эластичный мякиш.

«Все протестированные образцы оказались безопасны по проверенным показателям», — заключили эксперты.

Рецептуру «Бородинского» разработали в 1933 году в Москве. Это хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки с добавлением специй, обладающий узнаваемым и ярким вкусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росконтроле исследовали шесть образцов напитка «Тархун». Один из них внесли в чёрный список за обман потребителей.

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