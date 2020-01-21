Москва, , 10:34 — REGNUM В мировой экономике нет, и скорее всего не будет никакого реального роста, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз МВФ, согласно которому рост мировой экономики в 2020 году составит 3,3%.

«Если учесть, что новая глава МВФ сказала, что нас, возможно, ожидает новая Великая депрессия, то в этом смысле прогноз роста, конечно, впечатляет. С учетом роста долгов, которые превышают темпы роста ВВП, говорить о каком-то увеличении экономики вообще не приходится. Когда речь идет о повышении финансовых активов, то соответственно, кто сказал, что это экономический рост, а не просто переписывание долгов в активы? По этой причине, я бы сказал, что это (надежды на рост мировой экономики — прим. ИА REGNUM) некоторая иллюзия. Мое глубокое убеждение — реального роста в мировой экономике нет. А есть некоторые бухгалтерские игрища и ухищрения, которые в реальности ничего не дают», — сказал Хазин.

По мнению экономиста, это видно очень хорошо — большая часть населения беднеет, падает спрос, а если падает спрос, то должно падать и производство.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году на 0,1 процентного пункта, до 3,3%.

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