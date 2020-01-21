Якутск, , 10:39 — REGNUM В 2020 году в Якутии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сдадут в эксплуатацию автомобильную дорогу «Кобяй», которую начали строить 20 лет назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранспорта и дорожного хозяйства республики.

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Новая трасса свяжет Кобяйский район с центральными районами Якутии, а также обеспечит выезд на федеральную дорогу «Вилюй». В завершённом состоянии протяжённость автодороги «Кобяй» будет 132,96 км.

Дорожники используют в строительстве дороги новые технологии и материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Смоленской области в 2020 году выделят 4,6 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт дорог.