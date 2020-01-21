Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону начали возводить мост на улице Малиновского. О старте подготовительных работ ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В конце 2019 года власти заключили госконтракт с АО «Ростовавтомост». Компания проведёт реконструкцию моста на улице Малиновского в три этапа. В первую очередь, будет построен мост-дублёр. Затем старый путепровод, пролегающий через железнодорожные пути, отремонтируют.

Отмечается, что мост был построен в 1976 году. За эти годы объект ни разу капитально не ремонтировали. Лишь в 2019 году стало очевидно, что путепровод нуждается в обновлении.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость реализации проекта составит 2,6 млрд рублей. При этом региональные власти намерены обратиться за федеральной поддержкой, чтобы провести работы.

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