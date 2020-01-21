Ульяновск, , 10:20 — REGNUM Для заправки самолётов в аэропорту Ульяновска компания «Победа» проводит открытый отбор. Начальная цена контракта составляет 180 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ООО «Авиакомпания «Победа». Проводится открытый конкурентный отбор в электронной форме, предметом закупки является поставка топлива для реактивных двигателей и «оказание услуг по заправке (сливу) авиационного ГСМ в (из) воздушных судов авиакомпании» в аэропорту Ульяновска.

Максимальная цена сделки 180 млн рублей, включая НДС.

«Цена договора сформирована на основании проведённых маркетинговых исследований рынка товаров (работ, услуг). Включает в себя расходы на перевозку, доставку, уплату налогов, таможенных пошлин, расходы на сборку, установку и пр. расходы, которые должны быть включены в стоимость приобретаемой продукции», — говорится в документации.

ГСМ должно будет поставляться два года, начиная с 1 февраля 2020 года.