Москва, , 10:16 — REGNUM Арбитраж Москвы 28 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск Минобороны РФ к АО «103 Арсенал», которое ведёт свою историю с 1920-х годов и на сегодня выполняет ряд оборонных заказов, в том числе на поставку изделий для бронетехники. Многомиллионные претензии могли возникнуть по одному из контрактов с министерством, но подробности пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 27 декабря 2019 года, к производству его приняли 14 января 2020 года. Речь идёт о взыскании 48 073 818,96 рубля.

По данным с сайта ответчика, он базируется в Мордовии. Предприятие ведёт свою историю с 1914 года. В 2000-х годах в АО выросла доля государственного оборонного заказа. В числе прочего предприятие занимается ремонтом и модернизацией командно-штабных машин, систем управления танкового вооружения.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено Минобороны РФ, директор — Владимир Лапин.

По данным из открытых источников, общество выступало исполнителем как минимум по трём госконтрактам министерства на сумму 45 млн рублей. Все они были подписаны в 2011 году, среди них — утилизация вооружения и боеприпасов, выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту изделия 1Ж3, выполнение работ по техобслуживанию и ремонту комплекса управления огнём наземной артиллерии 1В17.