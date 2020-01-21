Москва, , 10:15 — REGNUM На территории Новой Москвы построят газопровод протяжённостью 53 км. Проект подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

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Новый газопровод пройдет через три поселения: Кленовское, Вороновское и Щаповское. Площадь территории составляет 64,48 га.

Кроме того, планируется построить газопровод высокого давления построят на участке от газорегуляторного пункта (ГРП) «Вороново» до ГРП «Белоусово». Затраты на возведение этих объектов превысят 25 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве к четырём садовым товариществам (СНТ) проложат газопровод.

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