Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбурге планируют построить новую областную детскую больницу. Средства на нее выделят из консолидированного бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

На февраль 2020 года назначен аукцион на строительство клиники с нулевого цикла. Стоимость реализации проекта составит 4,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что сейчас ремонтируют четвертый корпус областной больницы, а также ведется проектирование капремонта второго корпуса учреждения здравоохранения.