Москва, , 09:59 — REGNUM Дилеры Audi в России приступили к приёму заказов на особую ограниченную серию Audi Q5 ABT Edition. Об этом сообщает пресс-служба немецкой автокомпании.

В российских автомобильных салонах автомобиль появится в феврале нынешнего года.

Дизайн автомобиля будет выделяться наличием специального аэродинамического обвеса от ABT Sportsline. Обвес состоит из стильных переднего и заднего бамперов, накладок на двери и пороги, модернизированной выхлопной системы, а также спойлера на двери багажного отделения.

В движение модель этой серии приводит агрегат 2.0 TFSI максимальной мощности 249 «лошадей». Такой мотор позволяет автомобилю набирать 100 км/ч за 6,3 секунды.

Несмотря на старт приёма заказов официальная стоимость машин пока не сообщается.

Ранее в действующем Одобрении типа транспортного средства в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии появились кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 с форсированным двигателем.

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