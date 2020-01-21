Москва, , 09:55 — REGNUM После краткосрочного скачка на росте геополитической напряженности на Ближнем Востоке, нефтяные цены не смогли удержаться на достигнутых высотах и откатились от локальных максимумов в районе $65,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 21 января, утром котировки продолжают снижаться и уже утратили отметку $65. Геологический фактор не возымел должного эффекта на рынок — беспокойство быстро сменилось фиксацией прибыли, в том числе на фоне укрепления доллара.

Текущая ситуация на рынке показывает, что игроки не готовы устойчиво проталкивать баррель от текущих уровней, тогда как продажи на росте по-прежнему выглядят актуальными.

21 января в связи со вчерашним праздником в США не будет публикации отчета API, за которым следуют официальные данные минэнерго, публикации сдвигаются на день.

Игроки будут ориентироваться на общие настроения, которые начали ухудшаться — азиатские фондовые площадки просели из-за беспокойства по поводу нового коронавируса, который передается от человека к человеку.

На этом фоне рынки могут перейти в режим полноценного бегства от рисков, что только усилит давление на нефть марки Brent», — считает эксперт.

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