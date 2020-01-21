Салехард, , 09:52 — REGNUM Четвёртую линию «Ямал СПГ» ПАО «Новатэк» запустит с опозданием в связи с ошибками при проектировании технологических трубопроводов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Запуск четвёртой линии «Ямал СПГ», по данным издания, состоится не ранее марта 2020 года, так как требуется время на замену заложенных в проекте труб на другие — из легированных сплавов, более устойчивых к низким температурам. Ошибка якобы допущена в процессе проектирования НИПИГАЗом. Эксперты оценивают задержку в 900 млн рублей ежемесячных потерь.

Отмечается, что четвёртая линия создаётся на основе российского оборудования. Ранее возведены три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) каждая. Четвёртая линия, которая должна была быть сдана в январе 2020 года, рассчитана почти на 1 млн тонн СПГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАО «Ямал СПГ» — это интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Является совместным предприятием ОАО «Новатэк» (50,1%), концерна Total (20%) и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).