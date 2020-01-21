Тбилиси, , 09:38 — REGNUM Во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе примет участие премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Сообщение о планируемом визите распространила пресс-служба грузинского правительства.

По информации пресс-службы, форум будет проходить с 21 по 24 января. Гахария за это время планирует встретиться с руководством различных международных финансовых структур и компаний. Также он примет участие в дискуссии на тему «Новые амбиции для Европы» и других мероприятиях.

Напомним, ВЭФ является швейцарской неправительственной организацией, которая проводит ежегодные международные встречи в Давосе. На них приглашают ведущих политических деятелей, представителей крупного бизнеса и экономистов. На встречах участники форума обсуждают актуальные глобальные проблемы.