Ташкент, , 09:32 — REGNUM Банки в Узбекистане перестанут выдавать льготные кредиты на покупку терминалов по приему платежей по картам. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, опубликованном в национальной базе данных законодательства республики.

Согласно документу, банки перестанут выдавать льготные кредиты с апреля 2020 года. Кроме того, с 1 марта инкассаторы в республике будут отказывать услуги на основе контрактов.

Напомним, с 2004 года банки Узбекистана предоставляли льготные кредиты на покупку терминала. Льготная ставка составляла 50% от ставки рефинансирования Центробанка.