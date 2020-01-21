Москва, , 09:18 — REGNUM По итогам 2019 года самой покупаемой машиной зарубежного бренда стала южнокорейская модель KIA Rio. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За год в России было реализовано 92,5 тыс. единиц KIA Rio (с учетом модели X-Line). Это на 7,7% меньше уровня продаж 2018 года. Таким образом, данная модель становится самой востребованной среди иномарок уже третий год.

Стоит отметить, что второе и третье места тоже принадлежат корейским моделям. Так, на втором месте Hyundai Creta с результатом 71,5 тыс. единиц — рост продаж составил 5,8%. На третьем же месте разместилась модель Hyundai Solaris. Ее за 2019 год дилеры реализовали в количестве 58,7 тыс. единиц (-10,5%).

Четвёртое и пятое места соответственно занимают Volkswagen Polo (56,1 тыс. ед.) и Renault Duster (39 тыс. ед.).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2019 году авторынок РФ занял пятое место в европейском первенстве по числу реализованных новых легковых машин. За прошедший год в России было куплено более 1,63 млн единиц таких машин.

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