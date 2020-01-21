Тюмень, , 09:06 — REGNUM Бывшая владелица «Тюменского фанерного комбината» оспорит решение Арбитражного суда Тюменской области о взыскании с неё около 160 млн рублей в пользу компании «Свеза». Её жалоба будет рассматриваться в Восьмом арбитражном апелляционном суде в Омске, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Судебное разбирательство назначено на 3 марта 2020 года. Ранее, 10 декабря 2019 года Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск «Свезы» к Альмире Каримовой, которая продала компании комбинат в феврале 2018 года за 159,507 млн рублей. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Как сообщили Znak.com в пресс-службе «Свезы», их претензии в том, что Каримова гарантировала при продаже соответствие предприятия всем техническим нормам. Однако новому собственнику пришлось полностью менять систему вентиляции, затраты на которую составили около 154 млн рублей. Плюс «компенсация потерь в виде налогов, пени и штрафов, доначисленных за период, когда он принадлежал предыдущему владельцу».

Компания «Свеза» — это холдинг, объединяющий фанерные комбинаты в Вологде, Костроме, Перми и Тюмени.