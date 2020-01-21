Ташкент, , 09:04 — REGNUM Узбекистан продал в 2019 году золото на сумму $4 млрд из-за благоприятной конъюнктуры рынка. Об этом 20 января заявил первый заместитель председателя Центрального банка республики Ильхом Норкулов в интервью агентству «УзА».

По его словам, Центробанк Узбекистана не практикует продажу золота для обеспечения стабильности курса национальной валюты. «Продажа золота не означает того, что деньги, поступившие от продаж, будут продаваться на валютном рынке», — отметил Норкулов.

По его словам, золотовалютные резервы Узбекистана по итогам 2019 года составили $28,6 млрд, что на 7,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года Узбекистан продал 6,2 тонны золота. Республика стала мировым лидером по продаже золота.