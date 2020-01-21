Анадырь, , 09:07 — REGNUM В 2019 году на Чукотке банки выдали 12 кредитов на 333 млн рублей предпринимателям по программе льготного кредитования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Программа льготного кредитования в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» начала действовать в феврале 2019 года.

«Лидером по суммам и количеству выданных кредитов оказался «Сбербанк» — 7 кредитов на 264 млн рублей, АТБ — 3 кредита на сумму 58 млн рублей, «МСП Банк» — 2 кредита на 11 млн рублей», — пояснили в департаменте финансов, экономики и имущественных отношений.

С 2020 года субъекты малого предпринимательства могут получить кредит до 10 млн рублей на срок до 5 лет по ставке, не превышающей 9,95% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Приморье свернули из-за стрессовой экономики свой бизнес 1095 субъектов малого и среднего предпринимательства.