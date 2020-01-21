Сеул, , 09:04 — REGNUM В период с 1 по 20 января экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 0,2%, до $25,7 млрд. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Таможенную службу страны.

Согласно опубликованным данным, экспорт полупроводников увеличился на 8,7%, нефтепродуктов — на 19,3%, однако экспорт автомобилей, напротив, упал на 6,8%, устройств беспроводной связи — на 6,2%, судов — на 42,1%.

Экспорт товаров во Вьетнам вырос на 6,7%, в Японию — на 5,6%, в Гонконг — на 9,9%, в страны Ближнего Востока — на 35%. Тем не менее, экспорт в Китай упал на 4,7%, в США — на 4,9%, в страны Европы — на 4,3%, в Сингапур — на 15,8%.

В период с 1 по 20 января импорт увеличился на 3%, до $28,1 млрд. Импорт нефти вырос на 14,7%, нефтепродуктов — на 49%, однако импорт газа сократился на 2,7%, угля — на 34,7%, автомобилей — на 19,7%.