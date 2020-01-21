Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» состоится первый антифестиваль бизнес-игр. Фестиваль «Открытое пространство. ИкРа» пройёдет 25 января, сообщается на портале мэра столицы.

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Москвичам в игровой форме помогут развить навыки, необходимые для карьерного роста и управления бизнесом. Откроется пять тематических зон.

Антифестиваль будет интересен бизнесменам, стартаперам, фрилансерам и тем, кто только планирует открыть свое дело. Для пришедших на мероприятие проведут 15 бизнес-игр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве функционирует более 800 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, это 13% от их общего числа в России.

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