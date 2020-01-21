Москва, , 08:47 — REGNUM По итогам 2019 года автолюбители в РФ приобрели 144 989 моделей Renault, что на 6% больше результата годичной давности. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Таким образом, в прошлом году бренд Renault занял четвертое место по реализации машин среди всех автопроизводителей в РФ. При этом рыночная доля французской компании на российском авторынке составила 8,2%.

В модельном рейтинге Renault в России в 2019 году лидирует кроссовер Duster. За отчётный период его приобрел 39 031 покупатель. Это на 6% меньше результата предшествующего года.

Вторую строчку в модельном рейтинге Renault занял седан Logan, который удалось реализовать в количестве 35 391 единицы. Здесь наблюдается рост на 17%. Тройку лидеров среди моделей Renault замыкает хэтчбек Sandero. За год дилеры автокомпании реализовали 30 496 единиц этого авто, что на 3% меньше результата 2018 года.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились кроссовер Kaptur (25 799 ед.) и новый купе-кроссовер Renault Arkana (11 311 ед.).

Напомним, с начала 2019 года автокомпания Renault в РФ подняла стоимость почти на весь модельный ряд. Больше всего вырос в цене новый купе-кроссовер Renault Arkana — на 30 010 рублей.

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