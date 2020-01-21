Москва, , 08:40 — REGNUM Москва примет участие в международной туристической выставке Fitur. Выыставка пройдет в Мадриде (Испания) с 22 по 26 января, сообщается на портале мэра столицы.

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Москва представит свой туристический потенциал — 28 проектов, в том числе ВДНХ, парк «Зарядье», музей-заповедник «Царицыно» и др. Задача — добиться дальнейшего роста потока туристов в столицу.

В мэрии отметили, что Москва в 2020 году примет участие в восьми международных туристических выставках.

Как сообщало ИА REGNUM, yа международной выставке Beijing International Tourism Expo (BITE) в Пекине стенд Москвы получил награду за лучшую креативную презентацию туристского потенциала.

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