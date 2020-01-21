Москва, , 08:40 — REGNUM Самой популярной сферой деятельности среди молодых бизнесменов в России является сфера услуг, об этом рассказали в Российском центре содействия молодёжному предпринимательству («Роспредприниматель»).

Так, среди популярных направления — организация спортклуба, юридического агентства, сети кафе и караоке. Также популярно и социальное предпринимательство — открытие пансионатов для пожилых и инвалидов, театра с интерактивными спектаклями на соцтематику.

Еще одной популярной сферой для начинающих бизнесменов является интернет-предпринимательство, в частности, интернет-маркетинговые агентства, компании по разработке программного обеспечения, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Москве состоялось подведение итогов онлайн-этапа Международного конкурса «Мой первый бизнес» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в конкурсе приняли более 700 тыс. человек из России и десятков других стран.

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