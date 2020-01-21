Сеул, , 08:40 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Display намерена построить завод по производству дисплеев в Индии, инвестировав в проект $500 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект, предоставленный Samsung India Electronics индийским властям.

Известно, что Samsung Electronics поддержит проект дочерней компании вложив в её капитал 570,8 млрд вон (~$492,3 млн) и выделив 15 млрд вон (~$12,9 млн) на землю в городе Ноида, штат Уттар-Прадеш.

Отметим, что в 2018 году компания запустила в данном регионе завод по производству смартфонов.

Как сообщают журналисты, представители Samsung нацелены на создание производственной базы дисплеев для смартфонов, производящихся в Индии, что бы усилить своё присутствие на рынке в условиях нарастающей конкуренции с китайскими производителями.