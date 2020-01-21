Пекин, , 08:35 — REGNUM Рост закупок американских товаров в соответствии с первой фазой торговой сделки не повлияет на ввоз в Китай продукции из других стран. Об этом заявил глава отдела внешней торговли министерства коммерции КНР Ли Синцянь в ходе пресс-конференции 21 января.

Он отметил, что Китай наряду с США является крупнейшим мировым потребительским рынком. Этот рынок ещё и быстро развивается, а импорт КНР диверсифицирован. Китай будет наращивать американские поставки в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), однако это не отразится на импорте из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Вашингтоне представители Китая и США подписали соглашение по первой фазе торговой сделки. Китай в числе прочего согласился закупать американскую продукцию на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд — в течение второго года действия соглашения.

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