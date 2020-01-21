Москва, , 08:26 — REGNUM В 2019 году дилеры немецкой компании BMW Motorrad в России реализовали 2450 мотоциклов, что на 17% выше результата 2018 года. Об этом заявил руководитель подразделения BMW Motorrad Россия Владимир Чайковский аналитическому агентству «Автостат».

Чайковский отметил, что около двух третей байков BMW продано через дилерские сети Москвы. При этом доля BMW в общем объеме российского рынка мотоциклов составляет 17,3%.

Ещё порядка 15% продаж мототехники приходится на восточную часть России. Там у BMW Motorrad работают четыре дилера в городах: Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток. С конца прошлого года официальные точки продаж BMW Motorrad появились и в Поволжье. Здесь было заключено два дилерских соглашения — в Казани и Нижнем Новгороде.

В общей сложности у немецкой компании сейчас 17 дилеров в стране.

Напомним, по итогам прошлого года в РФ на учет было поставлено 13 тыс. единиц новой мототехники. Больше всего в 2019 году в этом сегменте рынка было зарегистрировано BMW — 2258 единиц (+20%).

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