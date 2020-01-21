Магадан, Магаданская область, , 08:24 — REGNUM С 1 февраля в Магаданской области начнутся выплаты различных пособий в соответствии с принятым депутатами облдумы законом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтруда и социальной политики региона.

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На детей до 6 лет предусмотрена выплата в 1020 рублей, от 7 до 13 лет — 1530 рублей, от 14 до 16 лет — 2040 рублей.

Законом предусмотрен и новый вид ежемесячного пособия на питание ребёнка в школе — 1100 рублей.

Размер ежемесячного пособия увеличивается в три раза на детей матерям-одиночкам и в 1,5 раза на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата материнского капитала на первого ребёнка, по мнению экспертов, остановит демографический спад.