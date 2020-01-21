Минск, , 08:21 — REGNUM Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идёт о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивные переговоры Москвы и Минска о поставках российских углеводородов в Белоруссию в преддверии Нового года так и не привели к результату, контракты на поставку нефти так и не были заключены.

На этом фоне президент республики Александр Лукашенко поручил концерну «Белнефтехим» обеспечить альтернативные поставки сырья.

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