Женева, Швейцария, , 08:12 — REGNUM В 2020 году в мире станет на 2,5 млн больше безработных. Об этом говорится в прогнозе Международной организации труда (МОТ).

По данным МОТ, в 2019 году количество безработных составило 188 млн человек. В следующие два года уровень безработицы будет оставаться стабильным — 5,4%, но дальше спрогнозировать этот показатель будет труднее из-за замедления экономического роста.

Также в Международной организации труда обеспокоены тем, что ввиду низкого спроса на рынке труда большое число людей не могут устроиться на полный рабочий день. Их количество составляет около 470 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в оперативном докладе Счетной палаты РФ, представленном в ноябре 2019 года, говорилось о снижении уровня безработицы в РФ по итогам первых девяти месяцев года.

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