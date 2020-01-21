Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 20 января завершились ростом на 0,09%. На открытии рынка цена повышалась до $65,70 за баррель на фоне закрытия двух крупных нефтедобывающих баз в Ливии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На низколиквидном рынке из-за выходного в США покупатели растеряли ночную прибыль. Рост котировок замедлился, так как эксперты начали говорить, что трейдеры заявили, что перебои с поставками в Ливии будут кратковременными и могут быть компенсированы другими производителями.

Сегодня, 21 января, баррель Brent стоит $64,86 (-0,39%). Если с приходом американских игроков цена не восстановится до $65,50, то возрастут медвежьи настроения, которые могут вызвать падение цен на нефть до $62,30.

Покупателям медлить нельзя. Нужно действовать с открытия европейской сессии. Пробой уровня $63,60 будет сигнализировать, что продавцы нацелились на уровень $60 и начали набирать силу.

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