Хайкоу, Китай, , 07:35 — REGNUM Внешняя торговля островной туристической провинции Хайнань на самом юге Китая достигла 90,59 млрд юаней (около $13,21 млрд) в 2019 году, что на 6,8% выше, чем годом ранее, сообщили 20 января в таможне столицы региона города Хайкоу.

Экспорт провинции достиг 34,37 млрд юаней в 2019 году, что на 15,4% выше в годовом исчислении. Импорт подрос на 2,1% до 56,22 млрд юаней за прошедший год. Беспошлинный импорт показал также стремительный рост в 2019 году, взлетев на 89,7% до 13,27 млрд юаней.

Внешняя торговля острова со странами «Нового шелкового пути» достигла 35,23 млрд юаней, что на 10,6% выше, чем годом ранее, и составляет 38,9% от общего объема внешней торговли региона.

Торговля со странами АСЕАН выросла на 42,3% до 27,77 млрд юаней или 30,7% от общего объема. Хайнань имеет торговые связи с 183 странами и регионами мира, что на 13,7% больше, чем в 2018 году.

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