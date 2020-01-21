Москва, , 07:31 — REGNUM Шесть лет и восемь месяцев понадобится российской семье для того, чтобы выплатить ипотечный кредит за новую двухкомнатную квартиру с использованием средств материнского капитала. Такие усредненные по РФ данные приводятся в исследовании сервиса объявлений Domofond.ru

Расчет произведен с условием того, что стоимость квартиры в 3,8 млн рублей не изменится, а доход домохозяйства будет составлять 93 тыс. рублей в месяц.

Самый долгий срок выплаты ипотеки ожидает московские семьи — 14 лет и три месяца. При этом доходы семьи должны равняться 178,2 тыс. рублей в месяц.

Наименьшее количество времени на погашение ипотечного кредита затратят жители Мурманска. В данном случае для того, чтобы закрыть кредит за двухкомнатную квартиру стоимостью 1,150 млн рублей, необходимо будет потерпеть девять месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, объявил, что российские семьи начнут получать 466 тыс. 616 рублей при рождении первого ребенка, 616 тыс. 617 рублей — при рождении второго.

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