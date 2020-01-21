Пермь, , 07:06 — REGNUM В Перми в отношении МАУ «Агентство социокультурных проектов» Пермское УФАС России возбудило антимонопольное дело. Его рассмотрение назначено 24 января 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в антимонопольной службе региона.

Ведомство усмотрело в действиях агентства признаки нарушения закона о защите конкуренции. Выяснилось, что МАУ «Агентство социокультурных проектов» в апреле 2019 года объявило конкурс по обеспечению запуска салюта в честь Дня Победы. Заявки на участие в аукционе подали четыре организации.

Победителем признали компанию «Феникс», предложившею минимальную стоимость услуги. Стоимость договора составила 595 тыс. рублей. Однако в мае между заказчиком и исполнителем было подписано допсоглашение, в котором изменили условия техзадания, что противоречит закону о закупках.

Анализируя ситуацию, УФАС направило проигравшим участникам конкурса запросы о стоимости услуги уже при условиях, прописанных в допсоглашении. Оказалось, что из-за внесенных изменений стоимость контракта могла быть гораздо ниже 595 тыс. рублей. Например, одна организация указала стоимость услуги чуть более 116 тыс. рублей.

Антимонопольная служба не исключает, что МАУ «Агентство социокультурных проектов» могло использовать аналогичную схему (проведение аукциона и внесение изменений с помощью допсоглашения) в проведении других закупок. Ведомство решило проверить еще одну закупку — проведенную в августе 2019 года, которая также касается услуги по запуску фейерверка.