Москва, , 06:53 — REGNUM Количество пенсионеров в России по итогам 2019 года уменьшилось примерно на 355 тысяч человек из-за проведенной в РФ пенсионной реформы. Об этом 21 января заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Он рассказал, что по итогам прошлого года право получать пенсии получило более миллиона граждан. 830 тысяч из них начали получать пенсии по возрасту. Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России. В это количество входят и те, кто столкнулся с переносом пенсии в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, 70% граждан РФ старше 50 лет считают, что собственные сбережения не смогут обеспечить им комфортную жизнь в старости.

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