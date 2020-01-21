Новосибирск, , 06:26 — REGNUM В Новосибирской области обсудили возможность продажи растительных масел, обогащенных Омега-3 и вытяжками из лекарственных растений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выпускает инновационную органическую продукцию научно-производственное объединение «Компас Здоровья». Как рассказали в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, предприятие занимается производством растительных масел — подсолнечного и льняного — более 20 лет.

«На основе научных исследований, применив впервые на рынке метод холодной рафинации масла (метод адсорбции при комнатной температуре), с 2003 года компания обогащает льняные масла вытяжками из лекарственных растений. В результате научных разработок под маркой «Компас Здоровья» выпущен ряд инновационных продуктов, содержащих Омега-3», — уточнили в министерстве.

Отмечается также, что по результатам экспертного заключения Сибирского федерального центра оздоровительного питания, областной клинической больницы и межрегиональной организации по контролю качества и безопасности потребительских товаров и услуг «Ростоварконтроль», продукция рекомендована в качестве оздоровительного (функционального) питания. А новосибирским управлением Роспотребнадзора предприятие введено в перечень производителей продуктов питания с высокой пищевой и биологической ценностью.

Представители предприятия уже обсудили с представителями министерства сельского хозяйства Новосибирской области основные направления развития предприятия, возможности расширение производства продукции для поставок на экспорт в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК».