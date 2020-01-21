Челябинск, , 06:04 — REGNUM В Челябинске возводимый к саммитам ШОС и БРИКС конгресс-холл «Таганай» будет очередным торгово-развлекательным центром. Об этом говорится на сайте объекта.

Отличительной особенностью комплекса будет вместительный киноконцертный зал. В нём могут собирать до 2 500 человек. Откроется ТРЦ уже в первом квартале.

По данным СМИ, ранее объект возводился к саммитам ШОС и БРИКС, запланированным на лето 2020 года. Однако летом 2019-го крупные международные мероприятия перенесли в Петербург.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск получит лишь мероприятия, проводимые в рамках саммитов, но не сами саммиты. Встречи глав государств здесь не будет.