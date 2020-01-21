Петропавловск-Камчатский, , 06:03 — REGNUM 30 мостов на Камчатке находятся в неудовлетворительном состоянии. Власти пообещали отремонтировать их в рамках федеральной программы, рассчитанной до 2035 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Всего на территории Камчатки находятся 166 мостовых сооружений. 30 из них находятся в неудовлетворительном состоянии. В течение 2020 года мы проведем диагностику, составим перечень необходимых работ. Затем мы подготовим проектную документацию, выполним паспортизацию всех объектов», — поделился планами министр транспорта Камчатки Владимир Каюмов.

Министр уточнил, что с 2021 года Камчатка присоединится к реализации первого проекта по ремонту мостовых сооружений длиной свыше 100 метров, а с 2022 по 2024 региону будут выделены средства на восстановление мостов до 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы строительства и ремонта мостов, утвержденной правительством РФ до 2035 года, в ДФО построят и отремонтируют 1000 мостов.