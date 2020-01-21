Лхаса, Китай, , 05:51 — REGNUM Располагаемый доход на душу населения в Тибете на юго-западе Китая стремительно взлетел в 2019 году, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Данный показатель среди городских жителей Тибета в 2019 году вырос на 10,7%, достигнув отметки 37,41 тыс. юаней (около $5,45 тыс.), что на 2,8 процентных пункта выше, чем в среднем по стране, сообщили Тибетском бюро статистики. В сельских же районах рост составил 13,1%, что выше среднего по стране на 3,5 процентных пункта.

Как отметил заместитель Национального бюро статистики по Тибету Басанг, рост подушевого дохода, в основном, связан с уменьшением безработицы, ростом заработных плат и общим экономическим ростом региона.

Напомним, что ВРП Тибета в 2019 году увеличился на 9%, превысив отметку 160 млрд юаней.

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