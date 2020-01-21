Хабаровск, , 05:39 — REGNUM Первые проблемы льготной дальневосточной ипотеки под 2% годовых выявили в Хабаровске. Основная проблема в том, что большинство новостроек, попадающих под действие программы — очень дорогое элитное жильё, оно недоступно по цене молодым семьям.

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Как выяснило региональное ИА ДВ-Новости, новых жилых комплексов с жильём эконом-класса в Хабаровске — всего два. Остальные новостройки — элитное и очень дорогое жильё, которое не по карману молодым семьям.

«Ю-Сити» и «Петроглиф Парк» — адекватные бюджетные варианты, однако их число очень ограничено. Новостройки действительно пользуются спросом. Но большинство таких домов — «элитка». Буквально сегодня у нас была презентация одного застройщика. Молодая семья с двумя детьми едва ли может позволить себе жильё за 7 миллионов, да ещё вложить в неё нужно два. Ипотека под 2%? Вряд ли им легче от этого станет», — обозначил проблему хабаровский риелтор Максим Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 января «дальневосточной ипотекой» в уже воспользовались 400 молодых семей. Это — капля в море, учитывая, что по состоянию на май 2019 года 7 из 11 регионов ДФО оказались аутсайдерами в России по строительству жилья. Это Хабаровский край, Колыма, ЕАО, Приамурье, Камчатка, Чукотка и Забайкалье. В 2018 году в этих регионах введено в строй нового жилья менее 0,25 кв. м на человека. Показатель строительства нового жилья вырос в Приморском крае. А в число лидеров по строительству нового жилья вошли только два дальневосточных субъекта — Якутия и Сахалин.