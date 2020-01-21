Якутск, , 05:18 — REGNUM С 30 января с железнодорожной станции Нижний Бестях в Якутии запустят прицепной купейный вагон беспересадочного сообщения до Хабаровска.

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Вагон будет отправляться один раз в шесть дней.

Отправление из Нижнего Бестяха: 30 января, 5, 11, 17, 23, 29 февраля, 6, 12, 18, 24, 30 марта, 5, 11, 17, 23, 29 апреля.

Отправление из Хабаровска: 2, 8, 14, 20, 26 февраля, 3, 9, 15, 21, 27 марта, 2, 8, 14, 20, 26 апреля.

Билеты можно приобрести после 24 января, пишет «Yakutia-daily.ru».

Как сообщало ИА REGNUM, поезда из Санкт-Петербурга до Симферополя с 15 января начали курсировать регулярно через день.