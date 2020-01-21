Рига, , 04:39 — REGNUM Объём переваленных портами Латвии грузов составил в прошлом году 62,379 млн тонн, что на 5,7% меньше, чем годом ранее говорится в отчёте Министерства сообщения, пишет портал tvnet.lv.

Сыпучих грузов перевалено на 34,923 тонны меньше. Снижение на 6,3%. Перевалка угля упала на 19,1% до 16,898 млн тонн, химии на 8,6% до 2,339 млн евро. Несколько вырос экспорт зерна на 13,8% до 5,507 млн тонн.

Транзит наливных грузов уменьшился на 3,1% до 14,597 тонн, из которых из 13,752 тонн — нефть.

Генеральные грузы — падение за год на 7,2%, до 12,86. Больше всего, на 14,3%, упал транзит продуктов деревообработки. В Рижском порту, а это 52,5% оборота всех портов Латвии, падение оборота составило 10,1%, до 32,762 тонн. Вентспилс упал на 0,6% до 20,457 тонн, Лиепая на 2,7% до 7,334 тонн.