Нижнекамск, Татария, , 04:12 — REGNUM Налоговая служба обратилась с банкротным иском к нижнекамскому муниципальному унитарному предприятию, отвечающему за подметание улиц и уборку снега. Иск арбитражом Татарии до устранения недочётов был оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска» был подан ФНС России в начале декабря 2019 года, но из-за недочётов до 10 января 2020 года его оставили без движения. Срок, предоставленный судом, истёк, но о судьбе заявления пока неизвестно. Основанием для претензий стала задолженность в размере 10 989 378,41 рубля.

Летом 2019 года МУП также судился с УФАС по Татарии и требовал признать «незаконным отказ в возврате излишне уплаченного административного штрафа в размере 1 886 495,6 рубля, об обязании перечислить заявителю денежные средства», но в августе отозвал свой иск. А в одном из судебных дел от 2018 года предприятие ссылалось «на тяжёлое финансовое положение», что говорит о наличие проблем уже не первый год.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в июне 2012 года исполкомом Нижнекамска. Уставный капитал — 126,48 млн рублей, директор с мая 2017 года — Сергей Зубов. По основному виду деятельности МУП работает в сфере подметания улиц и уборки снега. На сайте компании указан больший перечень выполняемых работ, среди которых и вывоз мусора, и обрезка деревьев, кошение газонов, устройство цветников и многое другое.