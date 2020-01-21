Москва, , 04:10 — REGNUM Россия в 2019 году увеличила объём резервов монетарного золота до 2270,56 тонны (73 млн унций), сохранив пятое место в рейтинге мировых золотых запасов. Об этом говорится в материалах Центрального банка России.

Отмечается, что на пятое место Россия поднялась в 2018 году, потеснив с него Китай. В прошлом году позиция России улучшилась, поскольку Китай наращивал запасы золота меньшими темпами. Сегодня его запасы составляют 1948 тонн.

Тем не менее, до лидеров рейтинга — США и Германии — ещё далеко. На конец 2019 года эти страны обладают 8133,5 тонны и 3370 тонн соответственно. Третье и четвёртое места занимают Италия с запасами золота в 2452 тонны и Франция с 2436 тоннами.

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