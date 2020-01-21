Москва, , 03:59 — REGNUM Аресты и обеспечительные меры, действующие в отношении активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, отменены по просьбе компании «Нафтогаз Украины». Об этом 20 января сообщает Центр раскрытия корпоративной информации.

Данные меры ранее были введены по требованию «Нафтогаза» в феврале 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря российская компания «Газпром» выплатила «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом компании договорились 20 декабря в рамках переговоров по новому контракту о транзите газа.

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