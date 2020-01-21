Владивосток, , 03:46 — REGNUM В Приморье перешёл на режим трёхдневной рабочей недели судоремонтный завод, расположенный в посёлке Дунай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

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Такое решение было принято в связи с неполной загруженностью предприятия и начало действовать с 20 января. Всего 30-й судоремонтный завод будет работать в таком ограниченном режиме неполного рабочего времени как минимум до 31 марта 2020 года.

30-й судоремонтный завод в основном выполняет заказы по ремонту боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, таким образом, полностью являясь зависимым от государственного заказа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области тысячи людей могут потерять работу: 30 предприятий области работают в режиме неполной рабочей недели.