Москва, , 03:34 — REGNUM Апелляционная инстанция отказала госкорпорации «Роскосмос», фактически подтвердив правильность снижения неустойки судом первой инстанции с 61,6 до 50 млн рублей. Спор был основан на контракте, заключённом с АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» на изготовление ракеты-носителя «Протон-М», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Контракт был заключён в апреле 2006 года. Цена первого этапа реализации проекта составила 1 509 826 000 рублей.

«В установленный срок обязательство по государственному контракту ответчиком не выполнено», — отмечалось в материалах суда.

В связи с просрочкой исполнения обязательства по первому этапу госкорпорация начислила неустойку «за период с 20.06.2017 по 24.11.2017 года (158 дней)» в размере 61 626 064,57 рубля.

Суд по ходатайству ответчика снизил размер неустойки до 50 млн рублей. Такое решение первой инстанции истца не устроило и он попытался его обжаловать. Жалоба была отклонена, решение первой инстанции оставили в силе.

Напомним, это не единственный иск госкорпорации к центру Хруничева. В январе 2020 года претензии по одному делу составили свыше 12,8 млрд рублей. Иск начнут рассматривать 27 февраля 2020 года.

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