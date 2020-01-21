Мурманск, , 03:15 — REGNUM Управление Росрыболовства попыталось лишить мурманскую компанию права пользования водными биологическими ресурсами, аргументируя тем, что до получения прав на вылов желтохвостой камбалы компания-ответчик находилась «под контролем иностранного инвестора». Суд отказал в удовлетворении иска, обосновав своё решение тем, что договор прекратил своё действие 31 декабря 2019 года, то есть до рассмотрения дела по существу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мурманское ООО «РФК», учреждённое в 2006 году для рыболовства, получило от Росрыболовства разрешение с 1 января по 31 декабря 2019 года выловить «85 тонн камбалы желтохвостой в открытой части Северо-Западной Атлантики в районе регулирования НАФО, подрайоны 3LNO».

Позднее ведомство выяснило, что юрлицо находилось под контролем иностранного инвестора до получения права на вылов, что по нормам профильного закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» является основанием для принудительного прекращения разрешения.

В конце ноября 2019 года ведомство обратилось с иском, но дело по существу было рассмотрено только в январе 2020 года, когда действие договора прекратилось. Пролонгация прав по нему не предполагается.

По данным ЕГРЮЛ, на сегодня единственным владельцем компании, указанной в качестве ответчика, является её гендиректор — Ирина Ширвель.