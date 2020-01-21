Владивосток, , 02:55 — REGNUM Приморские рыбодобывающие предприятия за полгода выловили 50 тыс. тонн сардины иваси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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В 2019 году выход рыболовных судов на промысел был осуществлён раньше обычного срока — в начале июля. Всего вышло 20 судов, рассказали в агентстве по рыболовству. Консервы из иваси входят в социальную программу «Приморская рыба», которые продаются по доступной цене.

«За полгода приморские рыбаки добыли почти 50 тысяч тонн сардины иваси. Вылов по сравнению с 2018 годом увеличился более чем в три раза», — отметили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года на Камчатке было добыто около 40 тыс. тонн минтая.