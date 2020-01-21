Якутск, , 02:12 — REGNUM По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей. В среднем кредит оформляли на 3,53 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Читайте также: В Приморье одобрено более 300 заявок на ДВ-ипотеку под 2%

Больше всего заключённых договоров оказалось в Приморье, Хабаровском крае, Якутии — до 75%, а также в Бурятии, на Сахалине и в Забайкалье.

«Дальневосточная ипотека» запустилась полтора месяца назад. Всего поступило из всех дальневосточных регионов 4,5 тыс. заявок. Одобрение получает каждая вторая, большая часть заявлений ещё находится на рассмотрении у банков», — пояснил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Льготные кредиты сейчас выдают пока семь банков, но в скором времени их количество увеличится до 14.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье более 300 заявок уже одобрены.

Ипотеку можно получить на срок до 20 лет по ставке 2% годовых, максимальный размер кредита — 6 млн рублей.