Тюмень, , 02:01 — REGNUM Решение Арбитражного суда Тюменской области раскрыло подробности финансового состояния Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Активов предприятия недостаточно, чтобы покрыть обязательства как долгосрочные, так и краткосрочные, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

«Из представленного анализа финансового состояния АО «Антипинский НПЗ» следует, что деятельность должника практически полностью зависит от кредиторов и является финансово неустойчивой. Все активы предприятия покрывают обязательства на 60−70%, вместо минимально допустимого значения в 100%», — говорится в решении Арбитражного суда Тюменской области.

У Антипинского НПЗ имеется задолженность в общем размере 252,258 млрд рублей. Имущество же предприятия оценено в 186, 577 млрд рублей.

Отмечается, что продукция Антипинского НПЗ имеет спрос на рынке, однако производственный процесс обеспечивается практически полностью за счёт заёмных средств.

«Величина непокрытого убытка за период с 2016 по 2018 годы варьируется от 70 867 729 тыс. руб. до 104 815 448 тыс. руб., рентабельность продаж за исследуемый период оценивается как низкая. В целом, по результатам проведенного анализа финансовое состояние должника оценивается как неудовлетворительное», — сообщается в решении суда.

Кроме того, проведённый финансовый анализ, а также анализ сделок, совершённых в с 2016 по 2018 год, » позволил сделать вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антипинский НПЗ был признан банкротом 30 декабря 2019 года. Но это не повлияло на работу предприятия, которое продолжает выпускать продукцию по давальческой схеме.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, подключен к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. Также в активах завода числятся три месторождения в Оренбургской области.

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